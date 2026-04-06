Lucescu son durum! Sağlık durumu nasıl?

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumu, futbol dünyasını yasa boğdu. 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Lucescu, kalp ritim bozukluğunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Romanya basını beyin ölümünün gerçekleştiğini öne sürerken, hastane kaynakları Lucescu’nun tıbbi makinelerle desteklendiğini ve ailesinin kararının beklendiğini belirtiyor.

LUCESCU SON DURUM

Bükreş Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece yarısı kalp ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen Lucescu’nun durumu kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine alındı. Romanya basını, bir süredir yoğun bakımda olan tecrübeli teknik direktörün beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia ediyor.

Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle nefes almaya devam ederken, ailesinin son kararı bekleniyor.

LUCESCU SAĞLIK DURUMU

Lucescu, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. 2 Nisan’da Romanya Futbol Federasyonu ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Hastane yetkilileri, durumunun yakından izlendiğini ve gelişmelerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor. Bu süreç, Lucescu’nun uzun ve başarı dolu kariyerinin gölgesinde üzüntüyle takip ediliyor.

LUCESCU KİMDİR VE KARİYERİ

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 doğumlu Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşayan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası kazanmıştır. Türkiye’de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Lucescu, Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kez olmak üzere toplam dokuz Ukrayna Ligi şampiyonluğu elde etti.

Lucescu, 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021’de Romanya’da Yılın Teknik Direktörü, 2006, 2008 ve 2014’te Ukrayna’da Yılın Teknik Direktörü seçildi. 2013’te Romanya’da On Yılın Teknik Direktörü ödülünü alan Lucescu, 2015’te Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci kişi oldu.

Kazandığı resmi kupa sayısı açısından Alex Ferguson’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Son iki günde, başarı dolu kariyerinin anılarıyla birlikte sağlık durumu en çok konuşulan konu haline geldi.

Lucescu, tüm zamanların en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor. Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kyiv ve Romanya Milli Takımı gibi ekiplerde uzun yıllar görev yapan Lucescu, disiplinli çalışma tarzı ve taktikleriyle tanınıyordu.

Mircea Lucescu öldü mü?

Mircea Lucescu henüz vefat etmedi. Romanya basını beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etse de, Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle nefes almaya devam ediyor ve ailesinin son kararı bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmadı.

Mircea Lucescu’nun sağlık durumu nasıl?

80 yaşındaki Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Durumu gece yarısı kötüleşti ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Hastane kaynakları, durumunun yakından izlendiğini belirtiyor.