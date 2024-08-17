Lugano maçında sakatlanan Fred, Göztepe karşılaşmasının kamp kadrosuna alındı! Maçta oynayabilir

17 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:44

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir'de!

Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir'de!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalarda olmayan orta saha oyuncusu Fred'in kadroda yer alıp almayacağı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

FRED GÖZTEPE MAÇINDA YOK MU?

Fenerbahçe tarafından Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular arasında Fred'de yer aldı.

Yıldız futbolcunun karşılaşmada oynayıp oynamayacağı hakkında ise bir açıklama henüz yapılmadı.

FRED GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe ve Lugano arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.

Fred'in sakatlığının Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar süreceği tahmin ediliyordu.

Eylül ayının başına kadar sakatlığı sürmesi devam eden oyuncunun Göztepe maçının kadrosuna alınması taraftarları şaşırttı.

Sarı-lacivertlilerin kilit oyuncularından biri olan Fred'in, Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.