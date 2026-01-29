Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

M5 metro kapalı mı ne zaman açılır? Sultanbeyli metrosu son durum

M5 Metro hattında yapılan değişiklik ile İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir dönüm noktası kaydedildi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzun zamandır beklenen Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabında test aşaması sona erdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
M5 metro kapalı mı ne zaman açılır? Sultanbeyli metrosu son durum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 17:32

Anadolu Yakası'nın iki önemli noktasını birbirine bağlayan M5 hattının uzatma etabındaki test süreci 26 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Metro İstanbul, entegrasyon çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla M5 - 'nda geçici bir işletme düzenlemesi uygulamaya koymuştu.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Üsküdar-Samandıra metrosunun açılacağı tarihe çevrildi.

M5 metro kapalı mı ne zaman açılır? Sultanbeyli metrosu son durum

M5 METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatılmıştı.

M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

M5 metro kapalı mı ne zaman açılır? Sultanbeyli metrosu son durum

Samandıra Merkez– uzatma etabının devreye girmesiyle birlikte, M5 hattı artık Üsküdar'dan başlayıp Sultanbeyli'ye kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyor.

Bu sayede, daha önce 2,5 saati bulan iki ilçe arasındaki yolculuk süresi, modern metro konforuyla sadece 50 dakikaya inerek, günlük hayatı ve işe gidiş gelişleri kökten değiştirecek bir kolaylık sağlıyor.

ETİKETLER
#Üsküdar
#sultanbeyli
#samandıra
#metro hattı
#Istanbul Ulaşım
#M5 Metro
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.