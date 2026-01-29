M5 metro kapalı mı ne zaman açılır? Sultanbeyli metrosu son durum

Anadolu Yakası'nın iki önemli noktasını birbirine bağlayan M5 hattının uzatma etabındaki test süreci 26 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Metro İstanbul, entegrasyon çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda geçici bir işletme düzenlemesi uygulamaya koymuştu.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Üsküdar-Samandıra metrosunun açılacağı tarihe çevrildi.

M5 METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatılmıştı.

M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye girmesiyle birlikte, M5 hattı artık Üsküdar'dan başlayıp Sultanbeyli'ye kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyor.

Bu sayede, daha önce 2,5 saati bulan iki ilçe arasındaki yolculuk süresi, modern metro konforuyla sadece 50 dakikaya inerek, günlük hayatı ve işe gidiş gelişleri kökten değiştirecek bir kolaylık sağlıyor.