Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Ay-yıldızlı takım Macaristan ile 16 kez karşı karşıya geldi

25 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:37

Türkiye-Macaristan basketbol maçının tarihine dair araştırmalar hız kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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Türkiye​, Avrupa Basketbol​ Şampiyonası’nda grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Macaristan​ ise üç maçını da kaybederek son sırada bulunuyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da düzenlenen Macaristan-Türkiye basketbol maçı, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli maç TRT Spor Yıldız ekranından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN İLE KAÇ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi. A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Türkiye, bugün oynanan basketbol maçında Macaristan’a karşı galip gelirse ilk 3’e girmeyi garantileyerek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılım hakkı kazanacak.