Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

EuroLeague’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Tel Aviv’de oynanacak. İki ekip de sezonun bu bölümünde kritik bir viraja giriyor.

Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele, Menora Mivtachim Arena’da oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, EuroLeague normal sezonunun önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Taraftarlar, sezonun bu bölümünde alınacak sonuçların sıralamaya doğrudan etki etmesi nedeniyle maça yoğun ilgi gösteriyor.

İki takım arasında sezonun ilk maçında kazanan taraf İsrail temsilcisi olmuştu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda oynayacağı bu mücadelede zirvedeki yerini korumak isterken, ev sahibi ekip taraftarı önünde önemli bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı maçlar sonunda 23 galibiyetle ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun son bölümüne girilirken play-off avantajını elinde tutan konumda yer alıyor. Maccabi Tel Aviv ise 15 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport kanalını tercih edebilecek.

Ayrıca internet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler için S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayın imkanı bulunuyor. S Sport kanalının yayın bilgileri arasında TV+ 77. kanal ve TiviBu 73. kanal yer alıyor.