Macit Etke kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti

31 May 2024 13:10 - Güncelleme : 31 May 2024 13:27

Türkiye'de lunapark sektörünün gelişmesinde büyük katkılar sunan Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke 68 yaşında hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Mecit Etke'nin neden hayatını kaybettiği merak ediliyor.

Macit Etke kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenaze namazı öncesi 1987 yılından bu zamana kadar işlettiği Aktur Lunapark'ta tören düzenlendi. Törene eşi, çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Arapsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aktur Lunapark'ın ise 7 Haziran tarihine kadar taziye için ziyarete kapalı olacağı açıklandı.

Macit Etke, Türkiye'nin en büyük dönme dolabı "Heart of Antalya"nın sahibidir.

90 metre yüksekliğindeki dönme dolap Avrupa'nın ise en büyük ikincisidir.