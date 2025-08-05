Maçlar ertelenecek mi? TFF’den Fenerbahçe Alanyaspor maçı açıklaması

UEFA organizasyonlarında mücadele eden Türk takımlarının Süper Lig'deki maçlarının ertelenme durumu gündemdeydi. Bugün TFF son dakika açıklamasına göre erteleme kararı geldi.

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federayasonu UEFA organizasyonlarında mücadele eden takımların lig maçları hakkında yeni kararını açıkladı. Açıklamaya göre Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları başka bir tarihe ertelendi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'e kısa süre kala TFF'den yeni karar alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları alınarak Fenerbahçe Alanyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı için erteleme kararı alındı.

TFF tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."