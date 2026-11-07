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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:59

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 2026: Kazanan listesi güncel! MAGNUM 500 BİN TL KAZANANLAR LİSTESİ

Magnum 3. dönem ve Porsche Taycan 4 çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 2 kişi Porsche Taycan 4, 15 kişi ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı kazandı. İşte asil ve yedek talihlilerin isim listesi...

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Editor
 Simal Güdüm
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Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 2026: Kazanan listesi güncel! MAGNUM 500 BİN TL KAZANANLAR LİSTESİ
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:59

'un 2026 yılı çekiliş kampanyasında heyecan sona erdi. 3 Kasım'da gerçekleştirilen 3. dönem ve Porsche büyük ödül çekilişinin sonuçları belli oldu. Katılımcılar, Magnum'un resmi internet sitesi ve Hürriyet Gazetesi üzerinden yayımlanan asil ve yedek talihli listesini araştırmaya başladı. Peki, Magnum çekilişini kim kazandı? İşte 2026 güncel kazanan listesi...

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026

Magnum 3. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. 3 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil, 5 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek.

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 2026: Kazanan listesi güncel! MAGNUM 500 BİN TL KAZANANLAR LİSTESİ

3. DÖNEM PORSCHE TAYCAN 4 KAZANAN İSİMLER

2025 model Porsche Taycan 4 otomobil çekilişinde belirlenen asil ve yedek talihliler şöyle:

Asil talihliler:

  • Elanur Kumtepe – İstanbul
  • Mustafa Tapcı – Ordu

 

Yedek talihliler:

  • Muharrem Burak Özkan – Mersin
  • Muharrem Çetin – Balıkesir

MAGNUM 500 BİN TL KAZANANLAR LİSTESİ

500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartı çekilişinin 3. dönem asil talihlileri şöyle:

  • Serkan Aksoy – Burdur
  • Uğur Kantar – İstanbul
  • Rabia Gök Batur – Muğla
  • Banu Ersoy – Kocaeli
  • Alican Kozağaçlı – İzmir

Yedek talihliler:

  • Yasemin Beşyaprak – Aksaray
  • Tuğba Bayraklı – Zonguldak
  • Şelale Akyol – Bolu
  • Oktay Karaçay – Kütahya
  • Hüseyin Yıldırım – Antalya

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Magnum çekiliş sonuçları, markanın resmi internet sitesi üzerinden ve 7 Kasım 2026 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nden sorgulanabiliyor. Katılımcılar, yayımlanan asil ve yedek talihli listelerini inceleyerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Asil talihlilerin gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların yerine yedek talihliler sırasıyla çağrılacak.

ETİKETLER
#magnum
#İstanbul
#Porsche Taycan
#Elanur Kumtepe
#Mustafa Tapcı
#Aktüel
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