Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 2026: Kazanan listesi güncel! MAGNUM 500 BİN TL KAZANANLAR LİSTESİ

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Magnum'un 2026 yılı çekiliş kampanyasında heyecan sona erdi. 3 Kasım'da gerçekleştirilen 3. dönem ve Porsche büyük ödül çekilişinin sonuçları belli oldu. Katılımcılar, Magnum'un resmi internet sitesi ve Hürriyet Gazetesi üzerinden yayımlanan asil ve yedek talihli listesini araştırmaya başladı. Peki, Magnum Porsche Taycan çekilişini kim kazandı? İşte 2026 güncel kazanan listesi...
Magnum 3. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. 3 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil, 5 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek.
2025 model Porsche Taycan 4 otomobil çekilişinde belirlenen asil ve yedek talihliler şöyle:
Asil talihliler:
Yedek talihliler:
500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartı çekilişinin 3. dönem asil talihlileri şöyle:
Yedek talihliler:
Magnum çekiliş sonuçları, markanın resmi internet sitesi üzerinden ve 7 Kasım 2026 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nden sorgulanabiliyor. Katılımcılar, yayımlanan asil ve yedek talihli listelerini inceleyerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
Asil talihlilerin gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların yerine yedek talihliler sırasıyla çağrılacak.