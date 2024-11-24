Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı belli oldu
28. Dönem Saadet Partisi Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı oldu.
Saadet Partisi 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarıştı.
SAADET PARTİSİNİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM SEÇİLDİ?
Partinin 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde üç aday genel başkanlık için yarıştı.
Kongrede Genel Başkanlığın yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.
Mahmut Arıkan, Saadet Partisi’nin yeni Genel Başkanı seçildi.
MAHMUT ARIKAN KİMDİR?
Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Kayseri ilinde tamamladı.
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Mahmut Arıkan, Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.
2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Mahmut Arıkan, Kayseri'den Milletvekili seçilmişti.