Mahsun Karaca'nın yeni filmi Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde vizyon takvimindeki yerini aldı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği komedi filminde Mahsun Karaca, işgüzar avukat Mahsun karakterine hayat veriyor. Levent Ülgen'in Mümin karakteriyle kadroya dahil olduğu yapımda Mahir İpek, Mine Kılıç, Gülhan Tekin, Gürhan Altundaşar ve Şiva Behrouzfar da rol alıyor. Cihan Talay ve Beste Bilir imzalı senaryosuyla izleyici karşısına çıkan film, bir avukatın beklenmedik bir müşteriyle yollarının kesişmesinin ardından yaşadığı olayları anlatıyor. Vizyon tarihiyle birlikte filmin süresi, yaş sınırı, oyuncuları ve izleme seçenekleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahsun yeni filmi nereden izlenir, hangi platformda? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Mahsun Ben Sana İnanıyorum nereden izlenir? Mahsun Karaca yeni filmi vizyonda! Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu, Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi filmi 'Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum', 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girdi. Mahsun Ben Sana İnanıyorum full izle sinema çekimi merak ediliyor. Film, işgüzar avukat Mahsun karakterine hayat veren Mahsun Karaca'yı ve Levent Ülgen, Mahir İpek, Mine Kılıç gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Cihan Talay ve Beste Bilir'in senaryosunu yazdığı film, bir avukatın beklenmedik bir müşteriyle yollarının kesişmesinin ardından yaşadığı olayları anlatıyor. 'Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum' filminin süresi 104 dakika (1 saat 44 dakika) ve 16 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun bulundu. Film şu anda sadece sinema salonlarında gösteriliyor ve dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AV. MAHSUN BEN SANA İNANIYORUM FİLMİ VİZYONA GİRDİ

Mahsun Karaca'nın başrolünde bulunduğu Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filmi, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girdi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı komedi türündeki filmin dağıtımını Global Pictures üstleniyor. Yapımcılığını ise MGX Film ve Safe Yapım / Safe Medya gerçekleştiriyor. Cihan Talay ve Beste Bilir tarafından kaleme alınan senaryo, izleyicileri avukat Mahsun'un beklenmedik gelişmelerle değişen hayatına götürüyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca'nın yanı sıra Levent Ülgen, Mahir İpek, Mine Kılıç, Gülhan Tekin, Gürhan Altundaşar ve Şiva Behrouzfar bulunuyor. Mahsun Karaca'nın avukat Mahsun karakterini canlandırdığı yapımda Levent Ülgen ise yeraltı dünyasının isimlerinden Mümin rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türündeki filmin hikayesi, Mahsun'un mesleki hayatını düzene sokmak amacıyla attığı bir adımın ardından gelişen olaylar etrafında şekilleniyor. Eniştesi Sabri'nin önerisiyle internete reklam veren Mahsun, saygın ve maddi durumu iyi müşterilerin kendisine ulaşmasını beklerken hiç hesapta olmayan bir isimle karşılaşıyor.

MAHSUN BEN SANA İNANIYORUM İZLE

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filmini izlemek isteyenler, Türkiye genelindeki sinema salonlarının güncel seans bilgilerini takip edebiliyor. 13 Kasım 2026 tarihinde vizyona giren yapım, şu anda yalnızca sinemalarda izlenebiliyor. İzleyiciler, bulundukları il veya ilçedeki sinema salonlarını seçerek filmin hangi saatlerde gösterildiğini kontrol edebilecek. Sinema zincirlerinin internet siteleri ile mobil uygulamaları üzerinden seans ve bilet bilgilerine ulaşılabiliyor.

Filmin sinemalarda ne kadar süre gösterimde kalacağı ise gişe performansına ve izleyici ilgisine bağlı olarak değişebilecek. Yerli komedi filmleri genel olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında sinema salonlarında kalabiliyor. Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin de gösterim süresi, önümüzdeki dönemde elde edeceği gişe sonuçlarına göre şekillenecek.

MAHSUN YENİ FİLMİ BEN SANA İNANIYORUM HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Mahsun Karaca'nın yeni filmi Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 itibarıyla Netflix, Disney+, BluTV, Gain, Exxen veya tabii gibi dijital yayın platformlarında yer almıyor. Yapımın dijital platformlarda yayınlanacağı tarihe ilişkin de henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Film, yeni vizyona girmesi nedeniyle şu aşamada sinema salonlarında gösteriliyor. Dolayısıyla internet üzerinden abonelik sistemiyle izlemek isteyenlerin dijital yayın tarihiyle ilgili yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Sinema filmlerinin dijital platformlara geçiş süresi yapımdan yapıma değişebiliyor. Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin dijital yayın takvimi henüz açıklanmadığı için Netflix, Disney+, BluTV, Gain, Exxen veya başka bir platformda ne zaman izlenebileceği konusunda kesin bir tarih bulunmuyor. Filmin sinemalarda kalacağı süre de gişe performansına bağlı olarak belirlenecek.

MAHSUN BEN SANA İNANIYORUM FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ, KAÇ SAAT?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin süresi 104 dakika olarak açıklandı. Başka bir ifadeyle yapım, 1 saat 44 dakika boyunca izleyiciyle buluşuyor. Komedi türündeki film, 16 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun bulundu.