MAL kan grubu, AnWj antijenini içeren ve nadir bulunan gruptur

21 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:54

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen MAL kan grubu, 50 senelik araştırma sonucunda keşfedildi. İngiliz bilim adamlarının MAL olarak isimlendirdiği kan grubu kimlerde bulunur, nedir merak konusu oldu.

Sosyal medyada da oldukça konuşulan MAL kan grubu ismini AnWj antijeninden alıyor. Açılımı nedir, kimlerde görülür araştırıldı.

50 yıl süren araştırmalar sonucunda bulunan kan grubu gerçek mi, açılımı nedir gündeme geldi.

MAL KAN GRUBU NEDİR, KİMLERDE GÖRÜLÜR?

2022 senesinde tanımlanmış olan er kan sistemi gibi yeni kan grupları nadir olarak görülüyor.

En son keşfedilen gruplardan biri olan MAL ise nadir olarak kişilerde görülüyor. Bu nedenle kimlerde görüldüğüne dair net bir sonuç söylenemiyor.

MAL Kan Grubu, AnWj antijenini içeren grupların arasında 47. sırada bulunuyor.

MAL KAN GRUBU AÇILMI NEDİR?

Yeni keşfedilen grup Miyelin ve Lenfosit Protein (Myelin and Lymphocyte protein) anlamına geliyor. Adını, AnWj antijeninden alıyor.

MAL KAN GRUBU GERÇEK Mİ?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hematologlarından Louise Tilley, uzun yıllar süren araştırma sonucunda

"Bu yeni kan grubu sistemini nihayet ortaya koymak, nadir ancak önemli hastalara en iyi bakımı sunabilmek adına büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

1972 senesinde hamile bir kadının kanında eksik olan AnWj antijeninin %99,99 oranda var olduğu keşfedilmişti. Antijenin miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunmasından dolayı adı MAL kan grubu oldu.