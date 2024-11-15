Malatya depremde yıkım, can kaybı var mı? Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu

15 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:03

Bugün Malatya'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla sarsıntının detaylarını öğrenebiliyoruz. 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkım olup olmadığı da merak edildi.

Bugün 10.46'da hissedilen sarsıntı vatandaşlara endişeli anlar yaşattı. Sokaklara dökülen vatandaşlar can kaybı​ olup olmadığını ve yıkılan bina olup olmadığına dair açıklama bekliyor.

MALATYA​ DEPREM​ YIKIM, CAN KAYBI VAR MI?

15 Kasım Cuma günü Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anlık olarak duyuruyor. Sarsıntının şiddeti 4.9 olarak belirtildi.

Bugün Malatya'da meydana gelen sarsıntı hakkında şu an için olumsuz bir durum paylaşılmadı.

ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

15 Kasım günü 10.46'da olan sarsıntı Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Çevre illerde hissedilen sarsıntının şiddeti 4.9 olurken merkez üssü Malatya oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ