Malatya Doğanşehir'de 3.3 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 14:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:36
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Malatya'da deprem meydana geldi. Son dakika olayının ardından vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Muş, Malatya'da deprem mi oldu az önce merak edilirken AFAD da verileri paylaştı.
20 Ağustos günü meydana gelen sarsıntılara Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile anlık olarak erişebiliyoruz. Bugün öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU KANDİLLİ RASATHANESİ?
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün 3.3 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak paylaşımda bulunurken sarsıntının derinliği 5.0 olarak ölçüldü. 3.3 şiddetindeki sarsıntı 14.23'te meydana geldi.
MUŞ'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
20 Ağustos günü Malatya'da olan deprem, Muş'ta da hissedildi.
Kaynak: TGRT Haber