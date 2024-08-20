Malatya Doğanşehir'de 3.3 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi

20 Ağustos 2024 14:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:36

20 Ağustos günü meydana gelen sarsıntılara Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile anlık olarak erişebiliyoruz. Bugün öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU KANDİLLİ RASATHANESİ?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün 3.3 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak paylaşımda bulunurken sarsıntının derinliği 5.0 olarak ölçüldü. 3.3 şiddetindeki sarsıntı 14.23'te meydana geldi.

MUŞ'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

20 Ağustos günü Malatya'da olan deprem, Muş'ta da hissedildi.