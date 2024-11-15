Malatya fay hattının geçtiği iller merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

15 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:00

Malatya’da bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Yaşanan bu olayın ardından Malatya fay hattının geçtiği iller merak konusu oldu.