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Malatya fay hattının geçtiği iller merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:00
Malatya fay hattının geçtiği iller merak edildi

Malatya’da bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Yaşanan bu olayın ardından Malatya fay hattının geçtiği iller merak konusu oldu.

Bugün Malatya’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Malatya’da yaşayan ve Kahramanmaraş, Adıyaman​, Gaziantep, Kilis illerinden de sarsıntıyı hisseden vatandaşları endişelendirdi.

MALATYA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Malatya fay hattının geçtiği yerlere dair araştırmalar hız kazandı. MTA tarafından yayınlanan haritaya göre diri fay hattı Akçadağ​ ilçesinden geçiyor. Malatya'ya en yakın diri hat ise Adıyaman Gölbaşı, Elazığ’da Palu ve Sivrice ve Bingöl’de Karlıova ve Yedisu ilçelerinden geçiyor.

Malatya fay hattının geçtiği iller merak edildi - 1. Resim

MALATYA KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

Malatya, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. 2. derece iller şöyle:
• Tekirdağ
• İstanbul
• Bitlis
• Kahramanmaraş
• Van
• Adıyaman
• Şırnak
• Zonguldak
• Afyon
• Samsun 
• Antalya
• Erzurum
• Kars

Malatya fay hattının geçtiği iller merak edildi - 2. Resim
• Ardahan
• Batman
• Iğdır
• Elâzığ
• Diyarbakır
• Adana
• Eskişehir
• Malatya
• Kütahya
• Çankırı
• Uşak
• Ağrı
• Çorum

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Kaynak: TGRT Haber
akçadağadıyaman

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