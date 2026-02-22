Menü Kapat
Malatya iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacağı açıklandı

Malatya iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre geleneksel Ramazan iftar sofrası kapsamında Malatya'da 2 farklı yerde iftar sofrası kurulacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca 5 farklı noktada iftar sofralarının kurulacağını duyurdu. Peki Malatya Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacak? İşte Malatya iftar çadırı yerleri...

Malatya iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacağı açıklandı
22.02.2026
saat ikonu 17:37
22.02.2026
saat ikonu 17:37

Ramazan ayı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde tarafından iftar sofraları kuruluyor. 2024 yılında ilk olarak kurulmaya başlanan iftar sofralarının bu yıl Malatya'da nerede kurulacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre 2 farklı bölgede kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ise 5 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kurulacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Malatya iftar çadırı yerleri merak ediliyor.

Malatya iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacağı açıklandı

MALATYA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca Malatya'da Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi Yanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otoparkı'nda iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde oruçlarını açabilecekler.

Malatya iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacağı açıklandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ise Çırağan Düğün Salonu (Matim İş Merkezi altı), Çağrı Düğün Salonu (Sıtmapınarı), Kernek Teras Malatya Sofrası, Millet Bahçesi Malatya Sofrası ve Eski Malatya Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak.

Malatya iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Yeşilyurt, Battalgazi iftar çadırı nerede kurulacağı açıklandı

MALATYA YEŞİLYURT, BATTALGAZİ İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK?

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi Yemekhanesi'nde iftar sofrasının kurulacağı duyuruldu. Battalgazi Belediyesi ise ramazan ayı boyunca Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi üzerinde yer alan Hizmet Lokantası'nda iftar sofrası kurulacağı açıklandı.

