Malatya Kale depremi 6 Şubat 2023 depremleri ile aynı fay zonu üzerinde oldu

16 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:43

Bugün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Erken saatlerde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasının ardından depremin hangi fay hattında olduğu merak edildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre 16 Ekim Çarşamba günü saat 10.46 sıralarında Malatya​'nın Kale​ ilçesinde 6.5 km derinlikte 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını belirtti.

Vatandaşlar tarafından Malatya Kale depreminin hangi fay hattında olduğu merak edilmeye başlandı.

MALATYA KALE DEPREMİ HANGİ FAY HATTINDA OLDU?

Prof. Dr. Naci Görür tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde oldu.

2020 Elazığ depremi nedeniyle bu fayın büyük ölçüde kırıldığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

MALATYA KALE DEPREMİ NACİ GÖRÜR NE DEDİ?

Malatya Kale depremi hakkında X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Naci Görür "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.