Malatya Valiliğine eski Kocaeli Valisi Seddar Yavuz atandı

10 Temmuz 2024 08:36 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:36

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atamalara göre; Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ olmak üzere 5 ilin valiliğinde değişiklikler yapıldı.

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

1967 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Seddar Yavuz, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı.

Evli ve dört çocuk babası olan Yavuz sırasıyla; Harmancık, Aslanapa, Güdül Kaymakam Vekillikleri ve Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul Kaymakamlığı görevlerini üstlendi.

2014 yılında çıkan Valiler Kararnamesiyle Uşak Valiliğine atanan Yavuz, bir yıl sonra Muş Valisi olarak göreve getirildi.

2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ordu Valisi olarak atanan Seddar Yavuz, 3 yıl sonra Kocaeli Valisi oldu.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararına göre Malatya Valiliğine eski Kocaeli Valisi Seddar Yavuz getirildi.