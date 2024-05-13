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Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 20:23 - Güncelleme : 13 May 2024 20:30
Malatya&#039;da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'da tekrar deprem oldu! Büyüklüğünün 3.2 olduğu açıklandı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklama ve detaylar...

Malatya'da bu akşam saatlerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Cavuslu-Dogansehir bölgesinde kaydedildi.

Saat 20:07'de gerçekleşen depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak belirlendi.

Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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