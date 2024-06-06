Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

06 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:07

Malatya'da yaşayan vatandaşlar tarafından bugün 14.01 sularında sarsıntı hissedildi.

Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem olup olmadığını ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı.

AFAD ve Kandilli rasathanesi son dakika deprem verilerini paylaştı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bağlı Altıntaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.47 sularında gerçekleşen deprem Malatya ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin derinliği ise 11.24 km olarak açıklandı.