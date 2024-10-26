Malatya’da deprem bekleniyor mu? 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası yeniden akıllara geldi

26 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:36

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan sarsıntılara ulaşabiliyoruz. 26 Ekim günü erken saatlerde Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında büyük deprem beklenip beklenmediği de merak konusu oldu.

Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

26 Ekim günü Malatya​'nın Kale​ ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem​ oldu. Vatandaşların endişeli anlar yaşaması üzerine Malatya'da deprem bekleniyor mu araması yükseldi.

Uzmanlar 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında açıklamada bulunmuştu.

MALATYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bugün Malatya'da meydana gelen 3.0 şiddetindeki sarsıntıyla beraber büyük deprem beklentisi olup olmadığı yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da olan 5.9 şiddetindeki sarsıntı sonrasında Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, açıklamalarda bulunmuştu. Evsen, "Afrika ve Arap plakalarının Anadolu levhasının altına mütemadiyen bir şekliyle hareket etmesi Türkiye'deki diri faylarda zaman zaman deprem oluşturmakta ve ülkemizin değişik lokasyonlarında farklı büyüklüklerde deprem olmaktadır.

Dolayısıyla hem Malatya'da hem Sivas'ta yaşamış olduğumuz depremler 6 Şubat sonrası olağan, normal depremler olarak tanımlanabilir" sözlerini söylemişti.

"Evsen, Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından "Kale Fayı yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda olup geometrik özelliklerine baktığımızda üretebileceği en büyük depremi üretmiş olarak gözükmektedir.

Bu anlamda Kale Fayı ve yakın civarında daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Bu ve benzeri depremler muhtemel olacaktır. Bundan daha büyük bir deprem olmayacaktır, böyle bir beklentimiz şu anda yok." ifadelerini kullandı.

MALATYA KALE'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 26 EKİM?

26 Ekim Cumartesi günü Malatya Kale ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların şiddetine ve konumuna ulaşabiliyoruz.

Sarsıntı saat 10.38'de oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ