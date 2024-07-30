Malatya'da elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney hayatını kaybetti

30 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:00

Bir elektrik faciası daha! Sokak ortasında elektrik akımına kapılıp can verdi

Bir elektrik faciası daha! Sokak ortasında elektrik akımına kapılıp can verdi

Bugün Malatya'da meydana gelen üzücü olayla beraber elektrik akımına kapılan kişi öldü mü araştırılırken vatandaşın cansız bedenine elektrik direğinin yanında ulaşıldı.

MALATYA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİM, ÖLDÜ MÜ?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direğinin yanında hareketsiz olarak yatması üzerine vatandaşlar 40 yaşındaki Nihat Güney için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekiplerin olay yerine gelmesiyle beraber Nihat Güney'in elektrik akımına kapıldığı belirlenirken polis ekipleri incelemede bulundu.

Güney'in cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.