Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:26

Son günlerde Malatya ve çevresinde yaşanan depremlerin ardından Malatya’da fay hattı olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar Türkiye’deki fay hatlarını araştırıyor.