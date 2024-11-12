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Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:26
Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler

Son günlerde Malatya ve çevresinde yaşanan depremlerin ardından Malatya’da fay hattı olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar Türkiye’deki fay hatlarını araştırıyor.

Malatya’yı olası bir deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay hattı söz konusudur.

MALATYA’DA FAY HATTI VAR MI?

1.’si Doğu Anadolu Fay hattı.

2.’si Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı.

3.’sü Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır.

Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler - 1. Resim

MALATYA’DA EN SAĞLAM ZEMİN NEREDEDİR?

Malatya’nın en sağlam olan zemini ise güney bölgelerinde yer alıyor.

Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler - 2. Resim

Malatya’nın güneyinden geçecek olan Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı ise 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Saat 18.55'te hissedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kayıtlara geçti

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Kaynak: TGRT Haber

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