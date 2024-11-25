Malatya’da fay hattı var mı? İşte deprem riski olan ilçeler

25 Kasım 2024 21:09 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:12

Malatya'da yaşanan son depremin ardından Malatya’da fay hattı olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar Türkiye’deki fay hatlarını araştırıyor.

Malatya’yı olası bir deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay hattı​ söz konusudur.

MALATYA’DA FAY HATTI VAR MI?

1.’si Doğu Anadolu Fay hattı​.

2.’si Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı.

3.’sü Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır.

MALATYA’DA EN SAĞLAM ZEMİN NEREDEDİR?

Malatya’nın en sağlam olan zemini ise güney bölgelerinde yer alıyor.

Malatya’nın güneyinden geçecek olan Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı ise 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.