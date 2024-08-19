Malatya Akçadağ'da olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi

19 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:23

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan sarsıntıların son dakika detaylarına erişebiliyoruz. Malatya'da hissedilen sarsıntının ardından Malatya'da deprem nerede oldu, artçı mı araması yapıldı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD verilerine göre, Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

MALATYA AKÇADAĞ SON DAKİKA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği 5.0 oldu.