Malatya Akçadağ'da olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:23
19 Ağustos günü Malatya'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar az önce Malatya, Muş'ta deprem mi oldu son dakika aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü ve saati de paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan sarsıntıların son dakika detaylarına erişebiliyoruz. Malatya'da hissedilen sarsıntının ardından Malatya'da deprem nerede oldu, artçı mı araması yapıldı.
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
AFAD verilerine göre, Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
MALATYA AKÇADAĞ SON DAKİKA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği 5.0 oldu.
Kaynak: TGRT Haber