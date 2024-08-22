Malatyalılar Eskişehir’e özendi: Turizm için göstermelik botla seslendiler!

22 Ağustos 2024 19:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:01

Malatya'da kent merkezinin birçok bölgesinden geçen derme sulama kanalının Eskişehir Porsuk Çayı'ndaki gibi gondolla gezilmesini isteyen mahalleliler bu konuda yetkililere çağrı yaptı.

GONDOL İLE GEZMEK İSTİYORLAR

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nden geçen Derme Sulama Kanalının değerlendirilmesini talep eden mahalle halkı belediyeye çağrıda bulunarak Eskişehir Porsuk çayında olduğu gibi kanalda gondol ile gezilmesini istiyor.

ESKİŞEHİR’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Mahalle sakinlerinden İmam Yıldız, yurt dışında da yaşadığını belirterek benzeri kanalların su sporları veya gezintileri şeklinde değerlendirildiğini söyledi. Eskişehir'de de bulunduğunu ve oradaki Porsuk çayında da kanalın turizm amaçlı değerlendirildiğini belirten Yıldız, aynı şekilde mahallelerinden geçen sulama kanalının da benzeri şekilde değerlendirilebileceğini söyledi.

GÖSTERMELİK BOTLA HAREKETE GEÇTİLER

Göstermelik olarak bir bot getirip sulama kanalında gezintiye çıkan mahalleliler de belediyelerden bu yönde bir çalışma yapılmasın talep ediyor.

“BÖLGE CANLANACAK”

Vatandaşlar, Gündüzbey Mahallesi'nden Kanaboyuna kadar devam eden sulama kanalında böyle bir projenin bölgenin canlanmasına da katkı sağlayacağını söylüyorlar.