Malmö FF hangi ülkenin takımı? Galatasaray ile bu akşam karşılaşacak

12 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:08

UEFA Avrupa Ligi'nde serüven devam ederken Galatasaray, Malmö ile bu akşam karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak olan maç öncesinde Malmö FF takımının oynadığı lig gündeme geldi.

Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? Avrupa Ligi’nde mücadelesi devam ediyor

Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? Avrupa Ligi’nde mücadelesi devam ediyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maçlardan biri ise Galatasaray​ - Malmö oldu.

Müsabaka öncesinde muhtemel kadrolar duyurulurken Malmö FF'in oynadığı ülke merak konusu oldu.

MALMÖ FF HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Malmö, Allsvenskan liginde oynuyor. Ligde 24 kez şampiyonluk elde etti ve son şampiyon olarak kayıtlara geçti.

1979 senesinde Nottingham Forest ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıkan tek İsveç​ kulübü olarak biliniyor.

Başarıları ve kupaları şöyle:

İsveç şampiyonu

Şampiyon (27): 1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024

Kupa

Şampiyon (14): 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980, 1984, 1986, 1989

UEFA Şampiyonlar Lig

İkinci (1): 1978-79

Kıtalararası Kupa

İkinci (1): 1979

MALMÖ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

İsveç'in Malmö şehrinde 1910 senesinde kurulan kulüp, mavi ve beyaz renkler ile sahada çıkıyor. İsveç Lig Şampiyonluğunu 22 kez alırken 14 kez Kupa Şampiyonluğu aldı.

IFK Göteborg ve AIK ile beraber toplamda 43 lig şampiyonluğu paylaşan takım İsveç'in 3 büyüklerinden biri olarak geçiyor.