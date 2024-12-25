Manavgat’ta yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Antalya’da yağış devam edecek

25 Aralık 2024 12:52 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya Manavgat'ta yağışlar devam edecek. Birkaç gündür Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan yağışlar etkisini sürdürürken yarın Manavgat'ta okulların tatil durumu gündeme geldi.

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

25 Aralık Çarşamba günü Antalya​'da yağmur​ yağışı devam ederken aralıklarla şiddetini artırıyor. Binlerce öğrenci ve veli ise valiliklerden gelecek olan tatil​ duyurusunu bekliyor.

Hava durumu raporuna göre yarın yağış devam edecek.

MANAVGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 ARALIK?

26 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminine göre yağışlar devam ederken şu an için okul​ tatil duyurusu gelmedi. Hava şartlarının kötüleşmesi halinde valilikler okul tatil duyurusu paylaşıyor.

Açıklama gelmemesinden dolayı yarın okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN YAĞMUR VAR MI ANTALYA'DA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26 Aralık Perşembe günü Antalya'da yağmur devam edecek. Raporlara göre bu gece devam edecek şiddetli yağış yarın erken saatlerde de devam edecek. Sabah kuvvetli olacak olan yağmur öğle saatlerinde etkisini azaltırken akşam saatlerine kadar sürecek. Sıcaklıklar il genelinde 11-13 derecede seyir edecek.