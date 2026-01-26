Manchester City’de eksik oyuncular kimler? Galatasaray karşısına 10 eksikle çıkacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta maçında İngiltere deplasmanında kritik bir sınava çıkacak. Manchester City ile oynanacak mücadele öncesi iki takımın turnuvadaki performansı ve maç organizasyonuna dair tüm detaylar belli oldu. Manchester City Galatasaray arasındaki maçlar, puan durumları ve istatistikler gün yüzüne çıktı. İşte Manchester City - Galatasaray maç kadrosu ve eksik oyuncular…

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta karşılaşması, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, İngiltere’nin Manchester kentinde yer alan Etihad Stadı’nda gerçekleştirilecek ve karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcılık görevlerini ise yine İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Manchester City Galatasaray maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak. TRT 1’in güncel frekans bilgileri ile mücadele maç başlama saatinden itibaren şifresiz canlı izlenebilecek. Ayrı maç TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformunda da canlı izlenebilecek.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Manchester City’nin Galatasaray karşısına çıkması beklenen muhtemel 11’i netleşti. Pep Guardiola’nın sahaya Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray cephesinde ise muhtemel 11 şu şekilde: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen.

MANCHESTER CİTY EKSİKLERİ KİMLER?

Manchester City, Galatasaray maçı öncesinde toplam 10 futbolcusundan yararlanamayacak. Savunma hattında Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, yeni transfer Marc Guehi UEFA lisans dönemi açılmadığı için forma giyemeyecek.

Orta sahada Rodri cezalı durumda bulunurken, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Kanat oyuncuları Savinho ve Oscar Bobb da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev alamayacak. Ayrıca 72 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Antoine Semenyo da UEFA lisansı bulunmadığı için kadroda yer almayacak.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Temsilcimiz bu performansıyla puan tablosunda 17. sırada yer alıyor.

Manchester City ise 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İngiliz ekibi, topladığı 13 puanla lig aşamasında 11. sırada bulunuyor.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY ARASINDAKİ MAÇLAR! DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

Manchester City ile Galatasaray, daha önce resmi bir organizasyonda karşı karşıya gelmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupaları kayıtlarına göre iki ekip arasında oynanmış herhangi bir resmi maç bulunmuyor.

28 Ocak 2026 tarihinde Etihad Stadı’nda oynanacak bu mücadele, iki takım arasındaki ilk resmi karşılaşma olacak. Maç, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında tarihe geçecek ilk randevu olarak kayıtlara geçecek.