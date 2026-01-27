Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İngiltere’nin Manchester kentinde oynanacak mücadele, lig etabının tamamlanacağı son maçlar arasında yer alıyor. İşte Manchester City Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11’ler…

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Manchester City Galatasaray karşılaşması, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Manchester’daki Etihad Stadı’nda oynanacak ve aynı saatte lig etabındaki diğer karşılaşmalarla birlikte start alacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformu aracılığıyla da izlenebilecek. Yayın, maçın başlama saatinden itibaren kesintisiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele TRT 1’den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izlenebilecek.

TRT 1 SD yayın frekans bilgileri şöyledir:

TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 HD yayın frekans bilgileri şöyledir:

Frekans: 11.794

POL: V

Sembol: 30000

FEC: 3/4

TRT 1’in 28 Ocak yayın akışı şöyledir:

20.00 Çizmeli Kedi : Son Dilek | Yabancı Sinema

21.45 Maç Önü

23.00

Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01.00 Maç Sonu

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bu mücadeleye tam kadroya yakın bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo’nun iki aydan uzun süren sakatlığının ardından kadroya dönmesi bekleniyor. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçta forma giyememişti. Son 3 resmi maçta yer almayan Arda Ünyay’ın da maç kadrosunda olması öngörülüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City karşısında sahaya çıkamayacak.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MUHTEMEL 11

Manchester City’de sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunuyor. Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho’nun da sakatlıkları bulunuyor.

İngiliz temsilcisinde ara transfer döneminde kadroya katılan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği bu maçta yer alamayacak. Pep Guardiola’nın sahaya Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland 11’iyle çıkması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray’da ise Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 maçta Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, averajla Karabağ’ın önünde 17. sırada bulunuyor. Manchester City deplasmanında alınacak galibiyet, Galatasaray’ın lig etabını ilk 16 içinde bitirme ihtimalini beraberinde getirecek.

Manchester City ise lig aşamasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. İngiliz temsilcisi, haftaya 11. sırada girdi. Manchester City, karşılaşmayı kazansa bile averaj durumuna bağlı olarak ilk 8’in dışında kalma ihtimaliyle sahaya çıkacak.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Manchester City ile Galatasaray, UEFA organizasyonlarında daha önce resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. İki ekip, Avrupa kupaları veya diğer resmi turnuvalarda bugüne kadar rakip olmadı. Bu nedenle Etihad Stadı’ndaki mücadele, iki takım arasındaki ilk resmi maç olacak.

Manchester City, Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. İngiliz ekibi, Premier Lig’deki son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son maçta Bodo/Glimt’e mağlup oldu.