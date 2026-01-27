Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu belli olmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının son haftasında Galatasaray, İngiltere’de Manchester City’ye konuk olacak. Etihad Stadı’nda oynanacak karşılaşma, her iki takım açısından da sıralamayı doğrudan etkileyecek önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasını ilk 16 içinde tamamlama ihtimalini sürdürürken, İngiliz temsilcisi ise ilk 8’de yer alabilmek için sahaya çıkacak. Mücadelede görev yapacak hakem kadrosu, yayın bilgileri, iki takımın lig performansları, eksikler ve sahaya çıkması beklenen kadrolar maç öncesinde netlik kazandı. Manchester City - Galatasaray puan durumları, istatistikleri merak ediliyordu. İşte Manchester City - Galatasaray maç kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 21:35

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İngiltere’nin Manchester kentinde oynanacak mücadele, lig etabının tamamlanacağı son maçlar arasında yer alıyor. İşte Manchester City Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11’ler…

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Manchester City Galatasaray karşılaşması, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Manchester’daki Etihad Stadı’nda oynanacak ve aynı saatte lig etabındaki diğer karşılaşmalarla birlikte start alacak.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformu aracılığıyla da izlenebilecek. Yayın, maçın başlama saatinden itibaren kesintisiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele TRT 1’den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izlenebilecek.

TRT 1 SD yayın frekans bilgileri şöyledir:

TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 HD yayın frekans bilgileri şöyledir:

Frekans: 11.794

POL: V

Sembol: 30000

FEC: 3/4

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

TRT 1’in 28 Ocak yayın akışı şöyledir:

20.00 Çizmeli Kedi : Son Dilek | Yabancı Sinema

21.45 Maç Önü

23.00

Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01.00 Maç Sonu

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bu mücadeleye tam kadroya yakın bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo’nun iki aydan uzun süren sakatlığının ardından kadroya dönmesi bekleniyor. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçta forma giyememişti. Son 3 resmi maçta yer almayan Arda Ünyay’ın da maç kadrosunda olması öngörülüyor.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City karşısında sahaya çıkamayacak.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MUHTEMEL 11

Manchester City’de sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunuyor. Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho’nun da sakatlıkları bulunuyor.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

İngiliz temsilcisinde ara transfer döneminde kadroya katılan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği bu maçta yer alamayacak. Pep Guardiola’nın sahaya Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland 11’iyle çıkması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray’da ise Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 maçta Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, averajla Karabağ’ın önünde 17. sırada bulunuyor. Manchester City deplasmanında alınacak galibiyet, Galatasaray’ın lig etabını ilk 16 içinde bitirme ihtimalini beraberinde getirecek.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Manchester City ise lig aşamasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. İngiliz temsilcisi, haftaya 11. sırada girdi. Manchester City, karşılaşmayı kazansa bile averaj durumuna bağlı olarak ilk 8’in dışında kalma ihtimaliyle sahaya çıkacak.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Manchester City ile Galatasaray, UEFA organizasyonlarında daha önce resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. İki ekip, Avrupa kupaları veya diğer resmi turnuvalarda bugüne kadar rakip olmadı. Bu nedenle Etihad Stadı’ndaki mücadele, iki takım arasındaki ilk resmi maç olacak.

Manchester City Galatasaray muhtemel 11! M. City GS maç kadrosu belli olmaya başladı

Manchester City, Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. İngiliz ekibi, Premier Lig’deki son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son maçta Bodo/Glimt’e mağlup oldu.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.