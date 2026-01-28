Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

Manchester City - Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün İngiliz devi Manchester City ile saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Toplam 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise bu sezon 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz devi ligde güncel olarak 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde Manchester City - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Manchester City maçında 5 futbolcu kadroda yer almayacak. Statü gereği Kazımcan Karataş, Noa Lang ve Yaser Asprilla karşılaşmada forma giymeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Arda Ünyay ve adli süreci devam eden Metehan Baltacı maçta oynamayacak. Ev sahibi ekip Manchester City'de ise 10 futbolcu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Savinho, Gvardiol, Dias, Stones, Bobb ve Kovacic karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca statü gereği Phillips, Semenyo ve Guehi de mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Manchester City'de kart cezalısı olan Rodri'de mücadelede oynamayacak.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Manchester City - Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk'un son dönemlerde formda olan Gabriel Sara'ya ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Sol bekte ise Atletico Madrid maçından farklı olarak İsmail Jakobs'un oynayacağı öngörülüyor. Manchester City - Galatasaray muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Manchester City ile Galatasaray tarihleri boyunca ilk kez karşı karşıya gelecekler. Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin 1.31 milyar Euro kadro değeri bulunurken, Galatasaray'ın kadro değerinin ise 324.35 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki takımın da forvetleri piyasa değeri olarak en değerli kadrolardaki en değerli futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 75 milyon Euro, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın ise 200 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.