Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray Manchester City kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 5 futbolcunun yer almadığı görüldü. Manchester City'de ise sakatlıklar, cezalar ve statü gereği 10 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Manchester City - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11, geçmiş maçlar ve istatistikleri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 19:30

- muhtemel 11'ler belli oldu. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde Galatasaray bugün İngiliz devi Manchester City ile saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Toplam 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise bu sezon 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz devi ligde güncel olarak 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde Manchester City - Galatasaray , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Manchester City maçında 5 futbolcu kadroda yer almayacak. Statü gereği Kazımcan Karataş, Noa Lang ve Yaser Asprilla karşılaşmada forma giymeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Arda Ünyay ve adli süreci devam eden Metehan Baltacı maçta oynamayacak. Ev sahibi ekip Manchester City'de ise 10 futbolcu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Savinho, Gvardiol, Dias, Stones, Bobb ve Kovacic karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca statü gereği Phillips, Semenyo ve Guehi de mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Manchester City'de kart cezalısı olan Rodri'de mücadelede oynamayacak.

Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Manchester City - Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk'un son dönemlerde formda olan Gabriel Sara'ya ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Sol bekte ise Atletico Madrid maçından farklı olarak İsmail Jakobs'un oynayacağı öngörülüyor. Manchester City - Galatasaray muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Manchester City Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Manchester City'de 10 futbolcu kadroda yer almayacak

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Manchester City ile Galatasaray tarihleri boyunca ilk kez karşı karşıya gelecekler. Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin 1.31 milyar Euro kadro değeri bulunurken, Galatasaray'ın kadro değerinin ise 324.35 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki takımın da forvetleri piyasa değeri olarak en değerli kadrolardaki en değerli futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 75 milyon Euro, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın ise 200 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Futbol Haberleri
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.