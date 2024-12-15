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Manchester City Manchester United maçı kaç kaç bitti? United ikinci yarıda işleri değiştirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:21
Manchester City Manchester United maçı kaç kaç bitti? United ikinci yarıda işleri değiştirdi

Premier Lig'in 16. haftasında futbolseverler Manchester City, Manchester United derbisine kilitlendi. Dev derbide Kırmızı-şeytanlar rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi.

Premier Lig​'in 16. haftasında Manchester City​ ve ezeli rakibi Manchester United​, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Premier Lig'de son 6 maçta bir galibiyet elde edebilen City bu sezon 5. yenilgisini aldı ve 27 puanda kaldı.

Manchester United ise puanını 22’ye yükseltti.

Manchester City Manchester United maçı kaç kaç bitti? United ikinci yarıda işleri değiştirdi - 1. Resim

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City ilk yarıyı Gvardiol'un golüyle önde kapattı.

Ancak Manchester United ikinci yarının son 5 dakikasında bulduğu gollerle rakibi karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-1 kazandı.

Manchester City Manchester United maçı kaç kaç bitti? United ikinci yarıda işleri değiştirdi - 2. Resim

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Dakika 36’da Manchester City, Josko Gvardiol'un golüyle öne geçti.

Dakika 86’da penaltı kazanan Manchester United’da Bruno Fernandes fırsatı gole çevirdi ve skora dengeyi getirdi.

Dakika 89’da Amad Diallo, düzgün vuruşuyla takımını öne geçiren ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular
13. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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