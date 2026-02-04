Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 4 Şubat Çarşamba akşamı futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri belli oldu. Ev sahibi Manchester City’nin kalesinde Trafford yer alırken, savunma hattında Nunes, Khusanov, Ake ve Ait-Nouri’nin forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Rodri ve O'Reilly görev alacak, hücum hattında ise Cherki, Bernardo, Semenyo ve Haaland bulunması beklenmekte.

Newcastle United cephesinde ise kalede Pope yer alacak. Savunma dörtlüsünde Trippier, Thiaw, Burn ve Hall’un sahada olması öngörülüyor. Orta sahada Willock ve Tonali’nin yanı sıra Ramsey forma giyecek. Hücum hattında Barnes, Wissa ve Gordon’un görev alması bekleniyor.

MANCHESTER CİTY NEWCASTLE UNİTED HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City Newcastle United karşılaşması, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi Exxen’in dijital yayın ekranlarından takip edebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşma farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar aracılığıyla ekrana gelecek. Maç; Andorra’da beIN Sports MAX 7, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Endonezya’da Vidio ve Meksika’da ESPN 2 Norte üzerinden izlenebilecek.

