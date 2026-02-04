Menü Kapat
Aktüel
Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

Manchester City maçı canlı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. İngiltere Lig Kupası'nda final yolculuğu bu akşam netleşiyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda aldığı 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde finale bir adım uzaklıkta. Son şampiyon konuk ekip ise zorlu deplasmanda farkı kapatarak unvanını koruma hedefini sürdürmek istiyor. Manchester City ile Newcastle United arasındaki kritik rövanş mücadelesi, futbolseverlerin odak noktası olacak. Manchester City Newcastle United hangi kanalda? İşte Manchester City Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri…

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 4 Şubat Çarşamba akşamı futbolseverlerle buluşacak.

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri belli oldu. Ev sahibi Manchester City’nin kalesinde Trafford yer alırken, savunma hattında Nunes, Khusanov, Ake ve Ait-Nouri’nin forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Rodri ve O'Reilly görev alacak, hücum hattında ise Cherki, Bernardo, Semenyo ve Haaland bulunması beklenmekte.

Newcastle United cephesinde ise kalede Pope yer alacak. Savunma dörtlüsünde Trippier, Thiaw, Burn ve Hall’un sahada olması öngörülüyor. Orta sahada Willock ve Tonali’nin yanı sıra Ramsey forma giyecek. Hücum hattında Barnes, Wissa ve Gordon’un görev alması bekleniyor.

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY NEWCASTLE UNİTED HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City Newcastle United karşılaşması, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi Exxen’in dijital yayın ekranlarından takip edebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşma farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar aracılığıyla ekrana gelecek. Maç; Andorra’da beIN Sports MAX 7, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Endonezya’da Vidio ve Meksika’da ESPN 2 Norte üzerinden izlenebilecek.

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

Manchester City Newcastle United maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Andorra: beIN Sports MAX 7

Avustralya: Paramount+

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Endonezya: Vidio

Meksika: ESPN 2 Norte

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED NEREDE İZLENİR?

Manchester City Newcastle United maçını Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverler, Exxen platformu üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Yayın, Exxen’in resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla izlenebiliyor.

Exxen, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim imkanı sunuyor. Samsung, LG ve Android TV gibi akıllı televizyonlarda uygulama marketleri üzerinden Exxen uygulaması indirilebiliyor.

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

EXXEN MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Exxen üzerinden Manchester City Newcastle United maçını izlemek için platforma üye olunması gerekiyor. Üyelik işlemlerinin ardından uygun abonelik paketlerinden birinin satın alınması şart.

Platform, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yanı sıra bazı İngiltere Lig Kupası karşılaşmalarını da canlı olarak yayınlıyor. Exxen’de aynı anda yalnızca tek cihazdan izleme yapılabiliyor.

Manchester City Newcastle United hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

MANCHESTER CİTY NEWCASTLE UNİTED MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Manchester City Newcastle United maçını izlemek isteyen kullanıcılar, Exxen’in resmi internet adresi olan Exxen resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yayına erişebiliyor. Android cihazlar için Google Play Store, iOS cihazlar için App Store üzerinden uygulama indirilebiliyor.

Akıllı televizyon kullanıcıları da Exxen uygulamasını televizyonlarının uygulama mağazasından yükleyerek Manchester City Newcastle United maçını canlı olarak takip edebiliyor. Platformda aktif oturum bulunduğu sürece ikinci bir cihazdan izleme yapılmasına izin verilmemekte.

