Manchester City, rakibi Arsenal'den William Saliba'yı transfer etmek istiyor

12 May 2024 17:11 - Güncelleme : 12 May 2024 17:14

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapıyor.

Şampiyonluk yarışında Arsenal ile mücadele eden Manchester City, şimdi de rakibinin oyuncusu William Saliba'yı transfer etme planları yapıyor.

Football Insider'ın iddiasına göre, Pep Guardiola'nın yönetimindeki City, Arsenal'den Saliba'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Arsenal'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı genç stoper için piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ancak, City'nin Saliba için hangi rakamı önermeye hazırlandığı henüz netlik kazanmış değil.

Bu sezon Arsenal formasıyla 48 maça çıkan Saliba, 2 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.