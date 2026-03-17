Manchester City Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. İngiltere’de oynanacak kritik mücadelede iki dev ekip tur için sahaya çıkacak. İşte maçın yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, bu akşam saat 23.00’te Etihad Stadyumu’nda karşılaşacak. İlk karşılaşmada İspanyol temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılmış ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti. İngiltere’de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip farklı bir galibiyetle turu çevirmeye çalışacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler, yayıncı platform üzerinden maça erişim sağlayabilecek. Ayrıca farklı ülkelerde çeşitli yayıncı kuruluşlar da karşılaşmayı ekranlara canlı taşıyacak.

Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Prime Video

Almanya: DAZN

Arjantin: ESPN Argentina

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: VTM 2

Fransa: Canal+ Sport

Meksika: TNT Sports

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ

İki takım son yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez karşı karşıya geldi. Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar toplam 18 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Manchester City 6 galibiyet, Real Madrid 7 galibiyet aldı ve 5 maç berabere bitti.

İlk maçta Real Madrid 3-0’lık galibiyet ile rövanş öncesinde önemli bir avantajla deplasmana çıkacak. Federico Valverde’nin ilk yarıda attığı üç gol, karşılaşmanın sonucunu belirleyen en önemli gelişme oldu.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Manchester City Real Madrid maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Manchester City 11: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait Nouri, Bernardo, Rodri, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland.

Real Madrid 11: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Arda, Valverde, Tchouameni, Thiago, Brahim, Vinicius.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, internet tabanlı yayın platformları üzerinden maça ulaşabilecek. Platforma erişim sağlamak için resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden üyelik oluşturulması gerekiyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor.

Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon gibi birçok cihaz üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, giriş yaptıktan sonra spor kategorisine girerek canlı yayınlara erişim sağlayabiliyor.

MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayını izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor. Üyelik ücretli olarak sunuluyor.

Yurt dışında ise karşılaşma farklı yayıncılar aracılığıyla ekranlara gelecek. ABD'de Prime Video, Almanya'da DAZN, Arjantin'de ESPN Argentina, Azerbaycan'da CBC Sport, Belçika'da VTM 2, Fransa'da Canal+ Sport ve Meksika'da TNT Sports karşılaşmayı yayınlayacak.