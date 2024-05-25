Manchester United, F.A. Cup finalinde Manchester City'yi 2-1 yenerek 13. kez kupanın sahibi oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 20:27 - Güncelleme : 25 May 2024 20:31
Manchester United, F.A. Cup finalinde ezeli rakibi Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafer kazandı. Bu galibiyetle United, 13. kez F.A. Cup'ı müzesine götürdü. İşte detaylar...
F.A. Cup finali bugün yapıldı.
Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen F.A. Cup finalinde Manchester United, ezeli rakibi Manchester City karşı karşıya geldi.
Manchester United, Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
İlk yarıda Manchester United iki gol atarak 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda ise Manchester City, 87. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrılarak kupayı kazandı.
Bu zaferle birlikte, Manchester United F.A. Cup'ı 13. kez kazanarak tarihe geçti.
Kaynak: TGRT Haber