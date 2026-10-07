Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:12

Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak

Manifest Tralala ne zaman çıkacak İngilizce Türkçe sözleri merakla bekleniyor. Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala”, grubun müzik kariyerinde yurt dışına yönelik çalışmalarının sürdüğü bir dönemde dinleyicilerin gündemine geldi. Manifest’in yeni şarkısı için hazırlanan tanıtım sürecinde YouTube üzerinden iki ayrı teaser paylaşılırken, grubun Londra programı da merak edilen başlıklar arasında yer aldı. “Tralala” adıyla duyurulan çalışma, grubun İngilizce şarkıları arasında yer alırken, şarkının sözleri İngilizce olacak. Manifest Tralala ne zaman çıkacak? Manifest Tralala çıkış tarihi belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:12

, yeni İngilizce şarkısı “Tralala” ile müzik çalışmalarına devam ediyor. Grubun yurt dışındaki programında da önemli bir yer tutarken, yeni şarkı için yayınlanan teaser videoları dinleyicilerin ilgisini çekti. Manifest’in “Tralala” çalışmasıyla ilgili yayın süreci, şarkının anlamı ve grubun ’de gerçekleştireceği konser gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Manifest Tralala saat kaçta çıkacak? İşte Manifest Tralala şarkı sözleri ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar…

MANİFEST TRALALA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala” için hazırlanan tanıtım süreci iki teaser videosuyla devam etti. İlk teaser 1 Ekim’de YouTube’da yayınlandı. 11 saniyelik ilk teaser, şimdiye kadar 1,9 milyon görüntülemeye ulaştı. İkinci teaser ise 6 Ekim’de dinleyicilerle paylaşıldı. 10 saniyelik ikinci teaser da yayınlanmasının ardından 650 bin görüntüleme aldı.

Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak

“Tralala” ile ilgili tanıtım çalışmalarının yanı sıra Manifest’in yurt dışındaki programı da devam ediyor. Grubun sıradaki önemli duraklarından biri Londra olacak. Manifest, 16 Ekim’de OVO Arena Wembley’de İngiltere’deki ilk büyük konserini gerçekleştirecek. Grup, bu konserle birlikte Avrupa’daki dinleyicileriyle daha geniş kapsamlı bir sahnede buluşacak.

Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak

MANİFEST TRALALA NE DEMEK?

“Tralala” ifadesi, müziklerde, tekerlemelerde veya neşeli anlarda melodi ve ritmi taklit etmek amacıyla kullanılan anlamsız bir dolgu hecesi olarak kullanılıyor. Türkçedeki “lay lay lay” ifadesine benzer şekilde kullanılan “Tralala”, özellikle bir şarkının melodisini sözlerle desteklemek yerine seslerle sürdürmek için tercih edilebiliyor.

Bu ifade aynı zamanda keyifli, umursamaz veya mutlu bir ruh halini belirtmek için söylenebiliyor. Şarkı söylerken sözlerin yerini tutan bir melodi nağmesi olarak da kullanılan “Tralala”, Manifest’in yeni İngilizce şarkısının adında yer alıyor.

Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak

MANİFEST TRALALA SÖZLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

Manifest’in “Tralala” şarkısının sözleri İngilizce olacak. Şarkının sözlerinin tamamı henüz resmi olarak duyurulmazken, çalışmanın yeni İngilizce şarkı olarak dinleyicilerle buluşacağı öğrenildi.

Manifest’in “Tralala” çalışması için şimdiye kadar iki teaser videosu yayınlandı. İlk teaser 1 Ekim’de, ikinci teaser ise 6 Ekim’de YouTube üzerinden paylaşılırken, şarkıyla ilgili tanıtım süreci de bu videolar üzerinden sürdürüldü.

ETİKETLER
#Londra
#ingiltere
#Manifest
#Tralala
#Ovo Arena Wembley
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.