Manifest Tralala ne zaman çıkacak? İngilizce şarkı sözleri ile yayınlanacak

Manifest, yeni İngilizce şarkısı “Tralala” ile müzik çalışmalarına devam ediyor. Grubun yurt dışındaki programında Londra da önemli bir yer tutarken, yeni şarkı için yayınlanan teaser videoları dinleyicilerin ilgisini çekti. Manifest’in “Tralala” çalışmasıyla ilgili yayın süreci, şarkının anlamı ve grubun İngiltere’de gerçekleştireceği konser gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Manifest Tralala saat kaçta çıkacak? İşte Manifest Tralala şarkı sözleri ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar…

MANİFEST TRALALA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala” için hazırlanan tanıtım süreci iki teaser videosuyla devam etti. İlk teaser 1 Ekim’de YouTube’da yayınlandı. 11 saniyelik ilk teaser, şimdiye kadar 1,9 milyon görüntülemeye ulaştı. İkinci teaser ise 6 Ekim’de dinleyicilerle paylaşıldı. 10 saniyelik ikinci teaser da yayınlanmasının ardından 650 bin görüntüleme aldı.

“Tralala” ile ilgili tanıtım çalışmalarının yanı sıra Manifest’in yurt dışındaki programı da devam ediyor. Grubun sıradaki önemli duraklarından biri Londra olacak. Manifest, 16 Ekim’de OVO Arena Wembley’de İngiltere’deki ilk büyük konserini gerçekleştirecek. Grup, bu konserle birlikte Avrupa’daki dinleyicileriyle daha geniş kapsamlı bir sahnede buluşacak.

MANİFEST TRALALA NE DEMEK?

“Tralala” ifadesi, müziklerde, tekerlemelerde veya neşeli anlarda melodi ve ritmi taklit etmek amacıyla kullanılan anlamsız bir dolgu hecesi olarak kullanılıyor. Türkçedeki “lay lay lay” ifadesine benzer şekilde kullanılan “Tralala”, özellikle bir şarkının melodisini sözlerle desteklemek yerine seslerle sürdürmek için tercih edilebiliyor.

Bu ifade aynı zamanda keyifli, umursamaz veya mutlu bir ruh halini belirtmek için söylenebiliyor. Şarkı söylerken sözlerin yerini tutan bir melodi nağmesi olarak da kullanılan “Tralala”, Manifest’in yeni İngilizce şarkısının adında yer alıyor.

MANİFEST TRALALA SÖZLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

Manifest’in “Tralala” şarkısının sözleri İngilizce olacak. Şarkının sözlerinin tamamı henüz resmi olarak duyurulmazken, çalışmanın yeni İngilizce şarkı olarak dinleyicilerle buluşacağı öğrenildi.

Manifest’in “Tralala” çalışması için şimdiye kadar iki teaser videosu yayınlandı. İlk teaser 1 Ekim’de, ikinci teaser ise 6 Ekim’de YouTube üzerinden paylaşılırken, şarkıyla ilgili tanıtım süreci de bu videolar üzerinden sürdürüldü.