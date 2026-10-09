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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:51

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

Manifest Tralala İngilizce ve Türkçe sözleri belli oldu! Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala”, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla dijital müzik platformlarında yayınlandı. Grubun yurt dışındaki çalışmalarına hız verdiği dönemde dinleyicilerle buluşan şarkı, yayın öncesinde paylaşılan YouTube teaser videolarıyla da dikkat çekti. Şarkının yayınlanmasının ardından YouTube’da yaklaşık 1,5 saat içinde 600 bin görüntüleme ve 25 bine yakın yorum kayıtlara geçti. Manifest Tralala Türkçesi, İngilizce sözleri ile merak edildi. Şarkının çıkışının ardından Tralala ne demek olduğu en çok merak edilenler listesinde zirveye çıktı. Manifest Tralala sözleri Türkçe, İngilizce nedir? İşte Manifest Tralala İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:51

’in merakla beklenen yeni şarkısı “Tralala”, 9 Ekim 2026 saat 00.00’da dinleyicilerin erişimine açıldı. İngilizce olarak hazırlanan parçanın yayınlanmasıyla birlikte Manifest Tralala , parçanın anlamı ve grubun yeni müzik çalışması merak edilen konular arasında yer aldı. Şarkı öncesinde üzerinden iki ayrı kısa tanıtım videosu paylaşan grup, yayın sonrasında da izlenme ve yorum sayılarıyla gündeme geldi. Manifest Tralala Türkçe sözleri nedir? İşte Manifest Tralala sözleri Türkçe hali ile…

HABERİN ÖZETİ

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Manifest grubunun merakla beklenen yeni şarkısı “Tralala” 9 Ekim 2026’da yayınlandı.
Şarkı İngilizce olarak hazırlanmıştır.
Şarkı öncesinde YouTube üzerinden iki kısa tanıtım videosu paylaşılmıştır.
“Tralala” ifadesi, müziklerde ritmi taklit etmek veya neşeli bir ruh halini anlatmak için kullanılan, belirli bir anlamı olmayan hecelerden oluşur.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

MANİFEST TRALALA SÖZLERİ

Manifest Tralala İngilizce şarkı sözleri şöyledir:

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Look like an angel, Godbless, mashallah

I move to the beat it goes dum da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my

***

Didn't mean to ask for attention when I came by

In the same location on the same night

Built up that tension, oh, day by day, oh

I know you want what you can't get

That's the law of attraction

You're not getting that satisfaction

I'll be driving you crazy oh, day by play, oh

 ***

You can't help but notice me (Ah)

I can't help but notice you (You, Da-da-da-da-da)

You can't look away from me (Mm-ah)

I feel your eyes all over, you

 ***

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm

I move to the beat, it goes dum da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my)

 ***

I do it on purpose

Now you look a little bit nervous, yeah

You watching every movement

To the right, to the left, to the right, to the right, right

You're trying to calm your lady down

I'm messing with you on the daily now

All it takes is one look

Start a fight with your girl everytime I'm around 'round

 ***

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

You can't help but notice me (Mm-ah)

I can't help but notice you (Da-da-da-da-da)

Building up that fantasy (Ah)

I feel your eyes all over, you

 ***

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my, la-la-la)

 ***

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

My friends know your friends

And we got a lot of intel on the weekends

Where you're going out, I'm dressed up and I'll be there

Whoops, it must be a coincidence

And then your friends see my friends

Now we're pulling up, same club, same wristband

It's so obvious that you wanted this

And I love messing with your confidence

 ***

You can't help but notice me (Mm-ah)

I can't help but notice you (Da-da-da-da-da)

You can't look away from me (Ah)

I feel your eyes all over, you

 ***

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum da-ra-ra (La-la-la-la-la)

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Ooh)

 ***

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Look like an angel, Godbless, mashallah (Ah)

Move to the beat, it goes dum da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Uh-ooh)

Can't get your eyes of my, um tra-la-la (Ah)

Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my, tra-la-la

MANİFEST TRALALA TÜRKÇE SÖZLERİ

Can't get your eyes of my, um tra-la-la

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, um tra-la-la 

Look like an angel, Godbless, mashallah (Ah)

Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah (Ah) 

Move to the beat, it goes dum da-ra-ra

Ritme göre hareket et, dum da-ra-ra gidiyor 

Can't get your eyes of my

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun 

Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

Can't get your eyes of my (Uh-ooh)

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun (Uh-ooh) 

Can't get your eyes of my, um tra-la-la (Ah)

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, um tra-la-la (Ah) 

Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm

Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm 

Move to the beat, it goes dum da-ra-ra

Ritme göre hareket et, dum da-ra-ra gidiyor 

Can't get your eyes of my

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun 

Can't get your eyes of my, tra-la-la

Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, tra-la-la

MANİFEST TRALALA NE DEMEK?

“Tralala” sözcüğü, müziklerde ve tekerlemelerde melodi ya da ritmi taklit etmek amacıyla kullanılan, belirli bir anlam taşımayan hecelerden oluşuyor. Türkçedeki “lay lay lay” ifadesine benzer şekilde kullanılan bu sözcük, özellikle şarkılarda melodik bir ifade biçimi olarak yer alıyor. Neşeli veya umursamaz bir ruh halini anlatmak için de tercih edilebiliyor.

Şarkı söyleme sırasında sözlerin yerini tutabilen “tralala” ifadesi, melodinin ritmine eşlik eden bir nağme niteliği taşıyor. Manifest’in yeni şarkısı da adını bu ifadeden alıyor.

ETİKETLER
#Manifest
#youtube
#şarkı sözleri
#Müzik Çalışması
#Tralala
#Aktüel
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