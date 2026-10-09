Manifest Tralala sözleri! Türkçe ve İngilizce sözleri nedir, Tralala ne demek?

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İstanbul
Manifest’in merakla beklenen yeni şarkısı “Tralala”, 9 Ekim 2026 saat 00.00’da dinleyicilerin erişimine açıldı. İngilizce olarak hazırlanan parçanın yayınlanmasıyla birlikte Manifest Tralala şarkı sözleri, parçanın anlamı ve grubun yeni müzik çalışması merak edilen konular arasında yer aldı. Şarkı öncesinde YouTube üzerinden iki ayrı kısa tanıtım videosu paylaşan grup, yayın sonrasında da izlenme ve yorum sayılarıyla gündeme geldi. Manifest Tralala Türkçe sözleri nedir? İşte Manifest Tralala sözleri Türkçe hali ile…
Manifest Tralala İngilizce şarkı sözleri şöyledir:
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah
I move to the beat it goes dum da-ra-ra
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my
***
Didn't mean to ask for attention when I came by
In the same location on the same night
Built up that tension, oh, day by day, oh
I know you want what you can't get
That's the law of attraction
You're not getting that satisfaction
I'll be driving you crazy oh, day by play, oh
***
You can't help but notice me (Ah)
I can't help but notice you (You, Da-da-da-da-da)
You can't look away from me (Mm-ah)
I feel your eyes all over, you
***
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm
I move to the beat, it goes dum da-ra-ra
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my)
***
I do it on purpose
Now you look a little bit nervous, yeah
You watching every movement
To the right, to the left, to the right, to the right, right
You're trying to calm your lady down
I'm messing with you on the daily now
All it takes is one look
Start a fight with your girl everytime I'm around 'round
***
You can't help but notice me (Mm-ah)
I can't help but notice you (Da-da-da-da-da)
Building up that fantasy (Ah)
I feel your eyes all over, you
***
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm
Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my, la-la-la)
***
My friends know your friends
And we got a lot of intel on the weekends
Where you're going out, I'm dressed up and I'll be there
Whoops, it must be a coincidence
And then your friends see my friends
Now we're pulling up, same club, same wristband
It's so obvious that you wanted this
And I love messing with your confidence
***
You can't help but notice me (Mm-ah)
I can't help but notice you (Da-da-da-da-da)
You can't look away from me (Ah)
I feel your eyes all over, you
***
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm
Move to the beat, it goes dum da-ra-ra (La-la-la-la-la)
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my (Ooh)
***
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah (Ah)
Move to the beat, it goes dum da-ra-ra
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my (Uh-ooh)
Can't get your eyes of my, um tra-la-la (Ah)
Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm
Move to the beat, it goes dum da-ra-ra
Can't get your eyes of my
Can't get your eyes of my, tra-la-la
Can't get your eyes of my, um tra-la-la
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, um tra-la-la
Look like an angel, Godbless, mashallah (Ah)
Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah (Ah)
Move to the beat, it goes dum da-ra-ra
Ritme göre hareket et, dum da-ra-ra gidiyor
Can't get your eyes of my
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun
Can't get your eyes of my (Uh-ooh)
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun (Uh-ooh)
Can't get your eyes of my, um tra-la-la (Ah)
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, um tra-la-la (Ah)
Look like an angel, Godbless, mashallah, mm-mm
Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Move to the beat, it goes dum da-ra-ra
Ritme göre hareket et, dum da-ra-ra gidiyor
Can't get your eyes of my
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun
Can't get your eyes of my, tra-la-la
Gözlerini benimkilerden ayıramıyorsun, tra-la-la
“Tralala” sözcüğü, müziklerde ve tekerlemelerde melodi ya da ritmi taklit etmek amacıyla kullanılan, belirli bir anlam taşımayan hecelerden oluşuyor. Türkçedeki “lay lay lay” ifadesine benzer şekilde kullanılan bu sözcük, özellikle şarkılarda melodik bir ifade biçimi olarak yer alıyor. Neşeli veya umursamaz bir ruh halini anlatmak için de tercih edilebiliyor.
Şarkı söyleme sırasında sözlerin yerini tutabilen “tralala” ifadesi, melodinin ritmine eşlik eden bir nağme niteliği taşıyor. Manifest’in yeni şarkısı da adını bu ifadeden alıyor.