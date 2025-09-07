Manifest'e neden soruşturma açıldı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Türkiye'nin en popüler müzik grupları arasında yer alan Manifest, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. Konserin ardından sosyal medyada grubun üyelerinin giydiği kıyafet ve danslar eleştirilerin odağında oldu.

Tepki çeken görüntülerin ardından Manifest'e resen soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Manifest'e neden soruşturma açıldığı merak ediliyor.

MANİFEST'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Manifest grubuna "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK.nun 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımz tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir."