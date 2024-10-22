Manisa Soma maden kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

22 Ekim 2024 10:22 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:28

Bugün Soma Belediye Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden dün gece vardiyasında yaşanan acı olayla ilgili açıklamada bulundu. Soma'da meydana gelen son dakika maden kazası sonrası yaralılara müdahale edildi.

Maden bölgesi olan Manisa Soma'da maden göçüğü meydana geldi. Yaşanan olay sonrasında ölü ve yaralı olurken Belediye Başkanı Okur, sosyal medya hesabından başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Son dakika olayının ardından maden ocağında göçüğün nedeni de araştırıldı.

MANİSA SOMA SON DAKİKA MADEN KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Soma'da dün gece vardiyasında yaşanan göçük sonrasında 1 kişi vefat ederken 1 kişi de yaralandı.

Belediye Başkanı Sercan Okur, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün maalesef Soma’da gece vardiyasında yaşanan elim kaza sonucunda bir madenci kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hayatını kaybeden madenci kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Kazada yaralanan işçi kardeşimize de acil şifalar temenni ediyor, dualarımızın onunla olduğunu belirtmek istiyorum."