Manisa Soma'da çıkan orman yangınını karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

15 Temmuz 2024 13:31 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:38

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları da giderek artmaya başladı.

Son 1 aydır yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri geliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

MANİSA SOMA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

15 Temmuz 13.18 sıralarında başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışılıyor.