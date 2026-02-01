Manisa su kesintisi MASKİ 1 Şubat! Yunus Emre, Şehzadeler, Demirci, Akhisar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Manisa su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler belli oldu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Yunus Emre, Şehzadeler, Demirci ve Akhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinin bazılarının ne zaman, saat kaçta biteceği hakkında açıklama yapıldı. Vatandaşların gündeminde Yunus Emre, Şehzadeler, Demirci, Akhisar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek soruları yer alıyor.

MANİSA MASKİ SU KESİNTİSİ 1 ŞUBAT!

Manisa'nın Yunus Emre, Şehzadeler, Demirci ve Akhisar ilçelerinde genel olarak sabah saatlerinde başlayan su kesintileri devam ediyor. MASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintiler boru patlaması, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanıyor. MASKİ tarafından ilçe ilçe açıklanan bilgiler ise şöyle:

Akhisar Su Kesintisi 1 Şubat

Gediz Elektrik A.Ş. bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Manisa'nın Akhisar ilçesinin Atatürk, Cumhuriyet, Efendi ,Hacı, İshak, Has Hoca, Hürriyet, İnönü, Kethüda, Paşa, Ragıp Bey, Reşat Bey, Seyit Ahmet, Ulu Camii ve Şeyhisa mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Yunus Emre Su Kesintisi 1 Şubat

Yunus Emre ilçesinin 50. Yıl, Atatürk, Ayni Ali, Barbaros, Cumhuriyet, Hafsa Sultan, Mareşal Fevzi Çakmak, Spil ve Tevfikiye ilçelerinde dün gece saat 23.46 sıralarında su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisi 1 Şubat 2026 Pazar günü de devam ediyor. MASKİ boru patlaması nedeniyle yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında açıklama yapmadı. Bugün sabah saatlerinde boru patlaması nedeniyle Yunus Emre ilçesinin Akgedik Mahallesi'nde de su kesintisi meydana geldi. Kesintinin sona ereceği tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

Şehzadeler Su Kesintisi 1 Şubat

Şehzadeler ilçesinin ise Adakale, Alabey, Bayındırlık, Dilşikar, Ege, Hediz, İshakçelebi, Kocatepe, Nişancıpaşa, 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi, Arda, Dinçer, Peker, Utku, Yarhasanlar ve Çarşı mahallelerinde su keisntisi meydana geldi. Yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceği hakkında ise "süre verilememekte" açıklaması yapıldı.

Demirci Su Kesintisi 1 Şubat

Demirci ilçesinin Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Dün saat 17.47'de başlayan su kesintisi hala devame diyor. MASKİ tarafından kesintinin ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapılmadı.