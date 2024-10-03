Manisa Turgutlu Subaşı'da elektrikler 15.00'te gelecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:21

Bugün erken saatlerde başlayan elektrik arızası Manisa Subaşı'da birkaç sokakta geçerliliğini koruyor. Ekiplerin arıza bakım çalışmaları henüz sonlanmazken Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

GDZ elektrik sayesinde gün içerisinde elektrik kesintilerinin nerede olacağını ve saat kaçta biteceğini öğrenebiliyoruz. 3 Ekim Perşembe günü meydana gelen kesintilerden bir tanesi Turgutlu Subaşı'nda yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan bakım çalışması devam ediyor. TURGUTLU SUBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? Perşembe günü 09.00'da başlayan kesinti Subaşı ( Şirince Sk. Şirin Sk. İlbey Sk. Çay Sk. Orta Sk. Kasım Sk. Güz Sk. DOĞUŞ Bahadır Sk. KERVAN YOLU ) bölgelerinde geçerli olurken 15.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Alaşehir'de 10.00'da başlayan çalışmalar 16.00'da sona erecek ve Yeşilyurt (GÖLBAŞI yeşilyurt bağarası sokak HÜRRİYET KAHRAMANLAR KANARYA UMUT SÜMBÜL SOĞUKKUYU GAZİLER BAĞLARBAŞI YILDIZ ASAR DERYA YEŞİL ÇİMEN KONAKLAR ÇİÇEK G.O.PAŞA HASAN KAYHA KARANFİL) bölgelerinde geçerli olacak. Gördes kesintisi Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba KALABAK DİVAN CABARLAR Gördes Köprübaşı Yolu ) kısımlarda yaşanırken 15.00 civarında sona ermesi planlandı. MANİSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 Ekim Sarıgök'de arıza Afşar (Patika), Bereketli bölgelerinde oluyor ve 15.00 civarında bitecek. 09.30'da Saruhanlı'da başlayan arıza Çullugörece (Çullugörece Köyü Yolu Çullugörece Köyü İç Yolu) bölgelerinde yaşanıyor ve 15.30 gibi sonlanacak. 09.00'da başlayan arıza çalışmaları Kayrakaltı ( Kayrakaltı İç Yolu ), Türkpiyala ( Kayrakaltı Köyü Yolu ) bölgelerinde 15.00'te bitecek. Pirahmet ( Pirahmet Pirahmet Köyü Yolu Pirahmet Köyü İç Yolu Pirahmet Sk. ) bölgesinde ise 16.00'ya kadar devam edecek. 11.00'da başlayan elektrik kesintisi Muradiye ( çullu ÖZDEMİR Menekşe Sk. Bilge Sk. ÇULLU genç Topcu Sk. ) bölgesinde 13.00'te bitecek. İlgili Haberler A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor Uygun fiyatlı Skoda Elroq tanıtıldı: Yüzde 10 ÖTV avantajıyla satın alınabilecek! Efsane model artık elektrikli! Yeni Mercedes G 580, Türkiye pazarına adım attı