Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan 56 yaşında
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre eski Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararıyla Manisa Valiliği görevine getirilen Vahdettin Özkan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?
1968 yılında Muş’ta dünyaya gelen Vahdettin Özkan, üniversite hayatında Vahdettin Özkan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başlayarak lisans eğitimini tamamladı.
Yüksek lisansını 2002 yılında Kalkınma Sosyolojisi alanında yapan Özkan, evli ve iki çocuk babasıdır.
VAHDETTİN ÖZKAN HANGİ MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİNDE GÖREV YAPTI?
Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)
Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)
Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)
Van Vali Yardımcısı (1997-2000)
OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)
Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)
Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)
Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)
Şırnak Valisi (2010-2013)
Isparta Valisi (2013-2016)
Kahramanmaraş Valisi (2016-2020)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)
10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olmuştur.