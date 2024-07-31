Manisa Yunusemre Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti! Belediye Başkanı'nın 5 yardımcısı var

31 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:50

Vatandaşlar tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesinin belediye başkanının kim ve hangi partiden olduğu merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar tarafından başkan yardımcılarının kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor.

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den aday olan Musa Semih Balaban yüzde 46,10 oy alarak belediye başkanı oldu.

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI MUSA SEMİH BALABAN KİMDİR?

Musa Semih Balaban, 1964 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Manisa'da okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı.

Burada mezun olan belediye başkanı CHP'de 2 yıl boyunca ilçe başkanlığı yaptı.

5 yıl CHP Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yunusemre Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.

Musa Semih Balaban evli ve 5 çocuk babasıdır.

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olmuş ve seçimleri kazanmıştır.

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI KİMDİR?

Manisa Yunusemre Belediyesinde akit olarak görev yapan 5 başkan yardımcısı bulunuyor.

Bu isimler ve bağlı olduğu birimler şöyle:

Ali Kuyumcu

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Emine Özge Arslan

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Haydar İzci

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Ali Gök

İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Mehmet Mesut Doğan

Afet ve Acil Durum Mdürülüğü

Arşiv Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI EMİNE ÖZGE ARSLAN KİMDİR?

Emine Özge Arslan, 1990 yılında Manisa'da doğdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olduktan sonra serbest avukatlık yaptı.

CHP gençlik kolları başkanlığı ve ana kademe il yöneticiliği görevlerinde bulunan Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, Yunusemre İlçe Belediye Meclis üyeliği ve Yunusemre İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yapmaktadır.