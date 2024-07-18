Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

18 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:46

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarının sayısı artmaya başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülüp söndürülmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MANİSA TURGUTLU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yayıldı.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir bağ evi tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer bölgeye destek için sevk edildi.