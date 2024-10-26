Mansur Yavaş, Ankara 29 Ekim etkinlik takvimini sosyal medya hesabından paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 13:27 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimini paylaştı. X platformu üzerinden yayınlanan takvime göre birçok etkinlik düzenlenecek. Anıtkabir'e yürüyüş, söyleşi ve film gösterimi gibi etkinliklerin başlangıç saati de belli oldu.

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'na kısa süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Ankara​ tesisine düzenlenen hain terör saldırısı sonrasında 29 Ekim etkinliklerinin iptal olduğu duyurulmuştu. 26 Ekim günü ise Mansur Yavaş​ ve ABB, sosyal medya hesabı üzerinden etkinlik takvimini paylaştı. 29 EKİM ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ VE SAATİ 2024 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi​ sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü 5 gün sürecek birbirinden farklı etkinliklerimizle, 7'den 70'e hep birlikte kutluyoruz." sözleri ile etkinliklerin yapılacağını paylaştı. 26 - 27 Ekim'de TC Yaşasın Cumhuriyet Tüneli Dijital Deneyim Alanı 11.30 ile 18.00 aralığında Gençlik Parkı'nda yapılacak. 27 Ekim 18.30'da söyleşi olurken yeri Gençlik Parkı büyük sahne olacak. 27 Ekim'de film gösterimi olacak. "Son Akşam Yemeği" 20.00'da Gençlik Parkı'nda başlayacak. 27 Ekim günü Hayatımız Cumhuriyet fotoğraf sergisi ABB Kızılay metro sanat galerisinde 11.00'de başlayacak. 28 Ekim günü Cumhuriyet Işığı Gösterisi Ankara Kalesi'nde 21.00'de başlayacak. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Yürüyüşü, Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş, 12.00'de başlayacak. 29 EKİM ANKARA ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ? Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim etkinlik takvimini bugün paylaştı. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden etkinliklerin saat ve yerini de duyurdu.