Mansur Yavaş, CHP'nin 424 delegesi bulunduğu Tarihi Kentler Birliği seçiminde 495 oy alarak başkan seçildi

08 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 19:58

CHP’nin 424 delegesiyle katıldığı seçimde 495 oy alan Yavaş, birliğin yeni başkanı seçildi.

AKP ve MHP’nin adayı Mehmet Öntürk ise 221 oyda kaldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin yönetimi, 2024 yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçti.

Seçimlerde CHP’nin adayı Mansur Yavaş, 495 oy alarak büyük bir zafer kazandı.

Bu sonuç, CHP’nin 424 delegesine karşılık Yavaş’a verilen oyların, bazı AKP ve MHP delegelerinden de geldiğini gösteriyor.

Bu seçim, birliğin tarihinde ilk kez gizli oylama ile gerçekleşti.