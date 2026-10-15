Manuka satıldı mı, Fresh Scarf hangi markaya satıldı? Kadın giyim sektöründe faaliyet gösteren iki markanın DeFacto bünyesine katıldığına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Şal ve eşarp ürünleriyle öne çıkan Fresh Scarf ile kadın giyim, çanta ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren Manuka’nın satın alma sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor.

MANUKA SATILDI MI?

Kadın giyim, çanta ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren Manuka’nın DeFacto bünyesine katıldığı bildirildi. Sümeyye ve Feride Kubur kardeşler tarafından kurulan marka, özellikle dijital satış kanalları ve fiziksel mağazalarıyla büyüme kaydetti.

2019 yılında faaliyetlerine başlayan Manuka, Türkiye genelinde 20 mağazaya ulaştı. Markanın DeFacto bünyesine katılması, hazır giyim sektöründeki satın alma gelişmeleri arasında öne çıktı. Öte yandan Feride Kubur’un bu gelişmeyi bir yatırım olarak değerlendirdiği de belirtiliyor.

FRESH SCARF HANGİ MARKAYA SATILDI?

Şal ve eşarp ürünleriyle tanınan Fresh Scarf’ın da DeFacto bünyesine katıldığı bildirildi. Sümeyye ve Feride Kubur kardeşlerin 2016 yılında kurduğu marka, özellikle e-ticaret alanındaki faaliyetleriyle büyüdü ve Türkiye’de 16 mağazaya ulaştı.

DeFacto’nun Fresh Scarf’ı bünyesine katmasıyla birlikte şirket, eşarp ve şal kategorisinde de faaliyet alanını genişletmiş oldu. Feride Kubur’un söz konusu süreci yatırım kapsamında değerlendirmesi, gelişmenin markaların büyüme stratejisi açısından da ele alındığını gösteriyor.

MANUKA VE FRESH SCARF KİMİN?

Manuka ve Fresh Scarf, Sümeyye ve Feride Kubur kardeşler tarafından kuruldu. İki marka, sosyal medya ve dijital satış kanallarını kullanarak kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Manuka kadın giyim, çanta ve aksesuar ürünleriyle öne çıkarken Fresh Scarf, şal ve eşarp kategorilerine odaklandı. İki markanın toplam mağaza sayısı 36’ya ulaştı.

DEFACTO KAÇ MAĞAZASI VAR?

2003 yılında kurulan DeFacto, ilk mağazasını 2005 yılında açtı. Şirket, Türkiye’de ve yurt dışında geniş bir mağaza ağıyla faaliyet gösteriyor. 50’den fazla ülkede 500’ün üzerinde mağazası bulunan DeFacto, Manuka ve Fresh Scarf’ın bünyesine katılmasıyla kadın giyim alanındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen bir adım atmış oldu.

Manuka ve Fresh Scarf’ın toplam kaç mağazası var?

Manuka’nın 20, Fresh Scarf’ın ise 16 mağazası bulunuyor. İki markanın toplam mağaza sayısı 36’ya ulaşıyor.