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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:42

Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?

Manuka ve Fresh Scarf markaları, aldıkları büyük yatırımı duyurdu. Sümeyye ve Feride Kubur kardeşlerin kurduğu iki markanın toplam 36 mağazası bulunurken, Feride Kubur süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Manuka satıldı mı? FreshScarf hangi markaya satıldı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:42

Manuka satıldı mı, Fresh Scarf hangi markaya satıldı? Kadın giyim sektöründe faaliyet gösteren iki markanın DeFacto bünyesine katıldığına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Şal ve eşarp ürünleriyle öne çıkan Fresh Scarf ile kadın giyim, çanta ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren Manuka’nın satın alma sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor.

MANUKA SATILDI MI?

Kadın giyim, çanta ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren Manuka’nın DeFacto bünyesine katıldığı bildirildi. Sümeyye ve Feride Kubur kardeşler tarafından kurulan marka, özellikle dijital satış kanalları ve fiziksel mağazalarıyla büyüme kaydetti.

Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?

2019 yılında faaliyetlerine başlayan Manuka, Türkiye genelinde 20 mağazaya ulaştı. Markanın DeFacto bünyesine katılması, hazır giyim sektöründeki satın alma gelişmeleri arasında öne çıktı. Öte yandan Feride Kubur’un bu gelişmeyi bir yatırım olarak değerlendirdiği de belirtiliyor.

FRESH SCARF HANGİ MARKAYA SATILDI?

Şal ve eşarp ürünleriyle tanınan Fresh Scarf’ın da DeFacto bünyesine katıldığı bildirildi. Sümeyye ve Feride Kubur kardeşlerin 2016 yılında kurduğu marka, özellikle e-ticaret alanındaki faaliyetleriyle büyüdü ve Türkiye’de 16 mağazaya ulaştı.

Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?

DeFacto’nun Fresh Scarf’ı bünyesine katmasıyla birlikte şirket, eşarp ve şal kategorisinde de faaliyet alanını genişletmiş oldu. Feride Kubur’un söz konusu süreci yatırım kapsamında değerlendirmesi, gelişmenin markaların büyüme stratejisi açısından da ele alındığını gösteriyor.

MANUKA VE FRESH SCARF KİMİN?

Manuka ve Fresh Scarf, Sümeyye ve Feride Kubur kardeşler tarafından kuruldu. İki marka, sosyal medya ve dijital satış kanallarını kullanarak kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?

Manuka kadın giyim, çanta ve aksesuar ürünleriyle öne çıkarken Fresh Scarf, şal ve eşarp kategorilerine odaklandı. İki markanın toplam mağaza sayısı 36’ya ulaştı.

DEFACTO KAÇ MAĞAZASI VAR?

2003 yılında kurulan DeFacto, ilk mağazasını 2005 yılında açtı. Şirket, Türkiye’de ve yurt dışında geniş bir mağaza ağıyla faaliyet gösteriyor. 50’den fazla ülkede 500’ün üzerinde mağazası bulunan DeFacto, Manuka ve Fresh Scarf’ın bünyesine katılmasıyla kadın giyim alanındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen bir adım atmış oldu.

Manuka satıldı mı? Fresh Scarf hangi markaya satıldı?

Manuka ve Fresh Scarf’ın toplam kaç mağazası var?

Manuka’nın 20, Fresh Scarf’ın ise 16 mağazası bulunuyor. İki markanın toplam mağaza sayısı 36’ya ulaşıyor.

ETİKETLER
#Manuka
#Fresh Scarf
#Defacto
#Sümeyye Kubur
#Feride Kubur
#Aktüel
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