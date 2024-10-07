Marburg Virüsü belirtileri ve bulaşma yolu endişelendirdi

07 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:43

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs ve maymun çiçeği sonrasında yeni bir virüs gündeme geldi. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde denk gelinen Marburg Virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır merak edildi. Ruanda’dan Almanya’ya sıçradığı iddia ediliyor.

Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında Belgrad ve Almanya'da tespit edildi

Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında Belgrad ve Almanya'da tespit edildi

Ruanda'da görülen virüs​ sonrasında alarma geçildi. Tüm dünyanın endişeyle araştırdığı Marburg virüsünün Türkiye​'de olup olmadığı da merak ediliyor.

Çok yakın temas ve vücut sıvıları ile bulaşan virüs kişisel eşyalar kullanımı ile geçebiliyor.

MARBURG VİRÜSÜ​ BELİRTİLERİ NEDİR?

2 ila 21 gün aralığında belirtilerin ortaya çıktığı virüsten korunmak için alternatif yollar gündemde.

Belirtilerin başlangıcı ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve yorgunluk olurken daha sonralarda karın ağrısı bulantı, ishal, zihin karışıklığı, aşırı kilo kaybı olarak devam ediyor.

NASIL BULAŞIR?

Tüm dünyanın korkuyla araştırdığı virüs insandan insana temas ile bulaşıyor. Enfekte olan kişinin vücut sıvıları ile temas sonucunda ve yastık, havlu gibi eşyaların kullanımı ile geçebiliyor. Herhangi bir aşı veya ilaç tedavisi bulunmayan hastalıkta semptomlar yakından kontrol edilmelidir.

İntravenöz sıvılar ve ağrı kesici ilaçlarla destek verilebilir. Ebola virüsü ile aynı virüs ailesinden gelen Marburg'un ölüm oranının yüksek olduğu da bildirildi.

MARBURG VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI, GÖRÜLDÜ MÜ 2024?

Koronavirüs ile ağır hasan alan ülkemizde son zamanlarda Maymun Çiçeği Virüsü gündeme gelmişti.

Şimdilerde ise Marburg virüsü endişelendiriyor. Son bilgilere göre ülkemizde herhangi bir Marburg virüsü bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir vaka duyurusu gelmedi.