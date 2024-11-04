Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun kimdir?

04 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:06

Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun geldi.

Son Dakika | Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti'ye kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti'ye kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un hangi görevlerde bulunduğu gündeme geldi.

Yapılan açıklamaya göre Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum ataması oldu.

TUNCAY AKKOYUN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

7 Ağustos 1976 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen isim 12 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Karaman'a vali olarak atanmıştı.

10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi ile Mardin Valisi olan Akkoyun, İlk, orta ve lise öğrenim eğitimlerini Elazığ'da tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2000 senesinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım atan Akkoyun, Besni, Karaisalı ve Kale Kaymakam Vekilliği Elbistan Kaymakamı olarak görev aldı.

MARDİN BELEDİYESİ'NE KAYYUM MU ATANDI?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 3 ilçeye kayyum atandı. Açıklamada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.